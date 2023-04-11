Нетаньяху заявил, что Израиль не поставляет летальное вооружение на Украину

Фото: ТАСС/AP/Abir Sultan

Власти Израиля не принимали каких-либо решений по поставкам на Украину летальных вооружений. С таким заявлением выступил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя утечку секретных документов Пентагона, пишет РИА Новости.

Он добавил, что правительство страны продолжает ограничиваться поставками гуманитарной помощи Киеву. Нетаньяху также заявил, что не знает, каким образом может быть разрешен конфликт на Украине, однако приложит все усилия для этого, если решение будет найдено.

Ранее сообщалось, что в Сети распространились документы Пентагона с планами НАТО и Вашингтона по укреплению армии Украины. По этому факту в Минобороны и Минюсте США организовали расследование.

В частности, в документах рассматривались сценарии, при которых Израиль согласился бы на поставку летального оружия Украине.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон пока что не может дать точный ответ на то, ликвидирована ли утечка секретных документов Пентагона или возможна публикация еще подобных данных.

В Вашингтоне начали расследование по факту утечки военных документов

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