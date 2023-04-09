Кадыров сообщил о срыве наступления ВСУ на запорожском направлении

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военнослужащие батальона "Восток-Ахмат" предотвратили наступление ВСУ на запорожском направлении. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Совсем недавно здесь было очень горячо, но весь пыл украинских подразделений и натовских наемников сбили военнослужащие батальона "Восток-Ахмат", сорвав их наступление на наши позиции", – сообщил Кадыров.

Глава Чечни уточнил, что на данный момент обстановка на запорожском направлении находится полностью под контролем российских сил. По его словам, наступление украинских военных удалось выявить благодаря использованию беспилотников.

Он заявил, что итогом операции стала уничтоженная бронетехника и потери среди ВСУ, а также множество трофеев. Кадыров уточнил, что до этого личный состав батальона уже пресекал попытки наступления украинских сил на этом направлении и уничтожил до 10 единиц бронетехники.

Ранее сообщалось, что российские снайперы уничтожили на южно-донецком направлении разведгруппу ВСУ. Снайперская пара подразделения специального назначения не дала украинским силам провести разведку боем.

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