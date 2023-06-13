Путин заявил, что БПЛА пытались атаковать российский корабль, охраняющий "Турецкий поток"

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Владимир Путин рассказал, что беспилотники пытались атаковать военный корабль РФ, охраняющий газопровод "Турецкий поток". Об этом сообщает РИА Новости.

"Четыре беспилотника полупогруженных, три уничтожили, четвертый ход потерял, его потом добили. Сразу после этого – еще четыре беспилотника", – добавил он.

По мнению президента, действия БПЛА корректировались разведкой США, так как их беспилотник в этот момент находился в нейтральной зоне.

Ранее лидер РФ сообщил, что Москва и другие города будут защищены от атак вражеских БПЛА. При этом Путин признался, что это непростая, но решаемая задача.

11 июня губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил, что ночью в Медынском районе было обнаружено место падения, предположительно, беспилотника. Он уточнил, что пострадавших или каких-либо разрушений в результате падения БПЛА нет.

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