Губернатор Калужской области сообщил об обнаружении еще одного упавшего БПЛА

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Ночью в Медынском районе Калужской области было обнаружено место падения, предположительно, беспилотника. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что пострадавших или каких-либо разрушений в результате падения БПЛА нет. На месте работают экстренные оперативные службы.

Утром 11 июня Шапша сообщил о падении беспилотника на территории Жуковского района Калужской области, в районе деревни Стрелковка.

Позже губернатор уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал, незначительные повреждения получили два садовых домика.