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06:19

Происшествия

В результате падения беспилотника в Калужской области пострадавших нет

Фото: телеграм-канал "Владислав Шапша"

В результате падения беспилотника на территории Жуковского района Калужской области никто не пострадал. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, имеются незначительные повреждения двух садовых домиков – у них были выбиты стекла.

Ранее сообщалось, что беспилотник упал возле деревни Стрелковка в Калужской области. Шапша отметил, что на месте уже работают специальные службы.

До этого беспилотный летательный аппарат рухнул в районе нефтебазы в Курске. По словам главы Курской области Романа Старовойта, повреждения и разрушения отсутствуют.

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