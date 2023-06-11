В результате падения беспилотника в Калужской области пострадавших нет

Фото: телеграм-канал "Владислав Шапша"

В результате падения беспилотника на территории Жуковского района Калужской области никто не пострадал. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, имеются незначительные повреждения двух садовых домиков – у них были выбиты стекла.

Ранее сообщалось, что беспилотник упал возле деревни Стрелковка в Калужской области. Шапша отметил, что на месте уже работают специальные службы.

До этого беспилотный летательный аппарат рухнул в районе нефтебазы в Курске. По словам главы Курской области Романа Старовойта, повреждения и разрушения отсутствуют.