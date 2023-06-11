06:19Происшествия
В результате падения беспилотника в Калужской области пострадавших нет
Фото: телеграм-канал "Владислав Шапша"
В результате падения беспилотника на территории Жуковского района Калужской области никто не пострадал. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, имеются незначительные повреждения двух садовых домиков – у них были выбиты стекла.
Ранее сообщалось, что беспилотник упал возле деревни Стрелковка в Калужской области. Шапша отметил, что на месте уже работают специальные службы.
До этого беспилотный летательный аппарат рухнул в районе нефтебазы в Курске. По словам главы Курской области Романа Старовойта, повреждения и разрушения отсутствуют.
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