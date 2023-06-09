Беспилотник упал в районе нефтебазы в Курске

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Беспилотный летательный аппарат рухнул в районе нефтебазы в Курске, повреждения и разрушения отсутствуют. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, БПЛА упал на территории резервуарного парка. На месте происшествия работы ведут дежурные группы спецслужб. Глава региона уточнил, что ситуация находится под контролем.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о падении беспилотника на офисное здание в городе, в результате чего случилось возгорание. По его словам, на месте происшествия находятся мэр Белгорода Валентин Демидов и оперативные службы.

Ранее беспилотник влетел в жилой дом в Воронеже. По данным СМИ, целью БПЛА являлся местный авиационный завод, однако его управление удалось подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) .

В результате инцидента травмы получили не менее трех человек. По информации губернатора, у пострадавших зафиксировали ранения осколками. От госпитализации они отказались.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте, совершенном группой лиц.

Дом в Воронеже не будут расселять после атаки беспилотника