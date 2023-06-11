В Калужской области упал беспилотник – губернатор

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В Жуковском районе Калужской области, около деревни Стрелковка, упал беспилотник. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал. На месте работают специальные службы.

Ранее беспилотный летательный аппарат рухнул в районе нефтебазы в Курске. По словам главы Курской области Романа Старовойта, повреждения и разрушения отсутствуют.

До этого беспилотник упал на офисное здание в Белгороде, в результате чего произошло возгорание.