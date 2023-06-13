Путин уверен, что Москва и другие города РФ будут защищены от атак БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

У Владимира Путина нет сомнений, что Москва и другие города будут защищены от атак вражеских беспилотников. Об этом пишет ТАСС.

Президент отметил, что это непростая, но решаемая задача. Соответствующим структурам нужно принять необходимые решения, так как традиционная система ПВО настроена на большие самолеты и ракеты, а беспилотники сделаны из легких современных материалов, дерева, поэтому их трудно обнаруживать, заметил Путин.

"Хотя и здесь, конечно, нужно проводить соответствующие работы, вовремя вскрывать это и так далее. Это, конечно, делается и будет сделано наверняка, что касается Москвы и других крупных центров, у меня даже сомнений никаких нет. Надо соответствующим образом наладить эту работу", – подчеркнул он.

Также лидер РФ вспомнил, что подобная ситуация была в Сирии. Тогда российская армия быстро научилась бороться с данной проблемой.

"В свое время на Хмеймиме, да, у нас была ситуация, когда вот эти беспилотники залетели, к сожалению, на территорию Хмеймима, несколько гранат бросили, и у нас там потери были среди личного состава. Но достаточно быстро мы научились с ними бороться. Различными способами и средствами", – сказал Путин.

10 июня сообщалось, что системы ПВО России за минувшие сутки сбили восемь беспилотников, две крылатые ракеты Storm Shadow, 10 снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области, ДНР и ЛНР. Добавлялось, что средствами противовоздушной обороны также был сбит истребитель МиГ-29 в районе Платоновки Донецкой Народной Республики.

Также 10 июня отмечалось, что в Крыму системы ПВО сбили две баллистические ракеты. Они были запущены украинским ракетным комплексом "Гром-2".

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