Матвиенко не увидела предпосылок для мирных переговоров между РФ и Украиной

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Каких-либо предпосылок для мирных переговоров между РФ и Украиной по поводу урегулирования конфликта сейчас российская сторона не видит, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе визита в КНР.

По ее словам, Москва и Пекин реалистично смотрят на происходящее.

"Для того чтобы начать мирный диалог, нужны политическая воля, политический реализм и самостоятельность. Ничего этого мы на Украине не видим. Поэтому, к большому сожалению, сегодня нет ни малейших предпосылок для мирных переговоров", – цитирует ее ТАСС.

Матвиенко поделилась, что российская сторона обсуждала с КНР ситуацию, складывающуюся на Украине. Спикер СФ отметила, что Москва благодарна Китаю за свою позицию по этому вопросу. По ее словам, РФ ценит миротворческие усилия республики. Она также отметила, что китайский план по урегулированию ситуации на Украине схож с российскими подходами.

Во время визита она также подчеркнула, что западные государства заинтересованы лишь в эскалации конфликта на Украине, а не в его мирном разрешении.

Схожее с мнением Матвиенко ранее выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва пока не видит перспектив для начала переговорного процесса между Россией и Украиной. Однако, продолжил он, российская сторона не закрывает дверь перед такой возможностью.

Поставленных РФ целей на Украине сейчас можно достичь только военным путем – Песков