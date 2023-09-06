В Кремле прокомментировали визит Блинкена в Киев

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США хотят, чтобы Киев продолжал участвовать в вооруженном конфликте до последнего украинца, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя визит госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена на Украину.

"Мы слышали неоднократно заявления, что они намерены помогать и дальше Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести, и вести эту войну до последнего украинца", – высказался он.

Российская сторона знает, что США не пожалеют для этого никаких денег, добавил пресс-секретарь главы государства. Однако, по его мнению, поддержка Запада не повлияет на ход СВО.

Блинкен прибыл с официальным визитом на Украину 6 сентября. Отмечалось, что он может объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи более чем на 1 миллиард долларов.



Ранее официальный представитель американского оборонного ведомства подполковник Гэррон Гарн отметил, что на выделение помощи Украине по линии Пентагона до конца текущего финансового года, который завершается в США 30 сентября, осталось менее 6 миллиардов долларов.

Уточнялось, что с начала вооруженного конфликта Вашингтон выделил Киеву военную помощь на сумму, превышающую 43 миллиарда долларов.



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