Белый дом намерен запросить у конгресса финансирование на Украину и Израиль

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Администрация США на данный момент располагает средствами, которые позволят в течение некоторого времени оказывать помощь Украине и Израилю, однако в будущем потребуется выделение дополнительного финансирования конгрессом США. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"У нас есть ассигнованные средства, чтобы помогать Украине в течение еще некоторого времени. У нас есть полномочия и ассигнованные средства для помощи Израилю в течение еще некоторого времени. Но в свете того факта, что ни один из этих конфликтов не демонстрирует признаков сколько-нибудь скорого прекращения, нам, безусловно, потребуется дополнительное финансирование и поддержка со стороны Конгресса", – приводит его слова ТАСС.

Кирби добавил, что в Белом доме ожидают, что запрос на дополнительное финансирование удастся направить конгрессу уже на этой неделе. При этом он отказался сообщить, о какой сумме идет речь.

Ранее британская газета The Daily Telegraph сообщала, что президент США Джо Байден намерен запросить у конгресса крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи Украине, которого должно хватить до начала 2025 года. Его размер может достигнуть 100 миллиардов долларов.

Байден ранее также заявил, что Вашингтон сможет одновременно оказывать поддержку Украине и Израилю. По его словам, США может "позаботиться и о том, и о другом, и по-прежнему поддерживать международную безопасность в целом".



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