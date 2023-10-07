Байден запросит у Конгресса 100 млрд долларов помощи Украине до конца 2024 года

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Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи Украине, которого должно хватить до начала 2025 года. Его размер может достигнуть 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Причина выделения таких средств состоит в том, что демократическая администрация Байдена стремится избежать новых споров с республиканцами партией вплоть до завершения президентских выборов, которые пройдут в ноябре 2024 года.

"Сторонники Украины хотят, чтобы это был одноразовый законопроект, который позволит не заниматься этим вопросом до выборов", – сообщает британская газета.

При этом подчеркивается, что возможность выделения большого пакета помощи, которого хватит до конца 2024 года, пока что только изучается, и он является "одним из вариантов".

К настоящему моменту Конгресс уже одобрил четыре пакета помощи Украине на общую сумму в 113 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что американские конгрессмены призвали президента Джо Байдена проинформировать конгресс о стратегии в отношении Украины. Конгрессмены также выразили мнение, что "обещание поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" – это не стратегия".