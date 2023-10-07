Конгрессмены призвали Байдена сообщить им о стратегии в отношении Украины

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Американские конгрессмены призвали президента Джо Байдена проинформировать конгресс о стратегии в отношении Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава комитета палаты представителей США по внешней политике Майкл Маккол и сенатор Джим Риш направили письмо американскому лидеру с требованием разъяснить стратегию по Украине.

"Как решительные сторонники Украины, мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что спустя почти полтора года <...> ваша администрация не смогла сформулировать стратегию, описывающую, как помощь США Украине, как приоритет американских интересов, способствует ее победе", – написали они.

Конгрессмены также выразили мнение, что "обещание поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" – это не стратегия".

Американские законодатели также выразили обеспокоенность сведениями о том, что США якобы проводят тайные дискуссии с Москвой по поводу завершения конфликта. В обращении они уточнили, что должны быть проинформированы о всех мерах администрации по взаимодействию с Россией.

Кроме того, Маккол и Риш попросили обозначить, как в понимании администрации Байдена выглядят "победа Украины" и "стратегическое поражение России".

Конгрессмены хотят, чтобы Белый дом ответил на их запрос не позднее 6 ноября.

1 октября президент США Джо Байден подписал принятый конгрессом и сенатом Штатов закон о продлении финансирования американского правительства. В нем не были предусмотрены расходы на помощь Украине.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что сейчас на военную помощь Киеву осталось около 7 миллиардов долларов. По его словам, благодаря перерасчету отведенных на помощь Украине средств, Пентагон может потратить чуть больше 5,4 миллиарда долларов на новые вооружения и около 1,6 миллиарда долларов на цели восстановления израсходованного.



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