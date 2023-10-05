Пентагон сообщил, что для военной помощи Украине остается около 7 млрд долларов

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На данный момент США не планируют выделять деньги на поддержку Киева из других статей оборонного бюджета, на военную помощь Украине у ведомства осталось около 7 миллиардов долларов. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Перепрограммирование (перенос средств из одних статей оборонного бюджета в другие. – Прим. ред.) всегда является опцией на случай острой необходимости, но в настоящее время, насколько мне известно, решения о перепрограммировании для поддержки безопасности Украины принято не было", – приводит его слова РИА Новости.

Он уточнил, что американское оборонное ведомство планирует работать с Конгрессом по поводу выделения дополнительных средств для поставок оружия на Украину.

Райдер также заявил, что сейчас на военную помощь Киеву осталось около 7 миллиардов долларов. По его словам, Пентагон, благодаря перерасчету отведенных на помощь Украине средств, может потратить чуть больше 5,4 миллиарда долларов на новые вооружения и около 1,6 миллиарда долларов на цели восстановления израсходованного.

1 октября президент США Джо Байден подписал принятый конгрессом и сенатом Штатов закон о продлении финансирования американского правительства. В нем не были предусмотрены расходы на помощь Украине.

При этом американский лидер заверил, что Вашингтон будет и дальше поддерживать украинскую сторону.

На следующий день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон в скором времени анонсирует новый пакет вооружений, который планирует предоставить Киеву. По ее словам, это будет сигнал того, что США продолжают поддерживать Украину.

Байден заявил, что США не должны допустить прекращения поддержки Киева