В стационарах остаются 66 пострадавших при обстреле Севастополя

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства Севастополя

В настоящее время в стационарах остаются 66 пострадавших после атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь, в том числе 23 ребенка, рассказал помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

"22 пациента продолжают лечение в федеральных центрах и больницах Москвы. Состояние 9 пациентов врачи на сегодняшний день оценивают как тяжелое", – передает ТАСС его слова.

ВСУ атаковали Севастополь 23 июня при помощи американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. В результате погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали.

В Москву эвакуировали 22 раненых, среди которых 12 детей. Из-за тяжести диагноза им необходима особая помощь и уникальные медицинские вмешательства.

Позднее стало известно, что пострадавшие при атаке на Севастополь получат выплаты на сумму от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда, причиненного их здоровью. При этом члены семьи погибших получат в равных долях 1 миллион рублей.

