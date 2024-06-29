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В больницах Севастополя остаются 23 пострадавших от атаки ВСУ 23 июня, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Среди них трое детей. Кроме того, на лечении в московских медучреждениях находятся 22 человека: 12 детей и 10 взрослых.

По словам губернатора, московские врачи оценивают состояние трех пациентов как стабильно тяжелое. Еще 12 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 7 – в состоянии легкой степени тяжести. Один ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии.

Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь 23 июня при помощи американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. В результате погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали. В Москву эвакуированы 22 раненых, среди которых 12 детей. Из-за тяжести диагноза им необходима особая помощь и уникальные медицинские вмешательства.

Все пострадавшие при атаке на Севастополь получат выплаты на сумму от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда, причиненного их здоровью. При этом члены семьи погибших получат в равных долях 1 миллион рублей.

