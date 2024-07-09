09 июля, 10:03Транспорт
Ограничения полетов сняты в аэропортах Волгограда и Астрахани
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Ограничения полетов сняли в аэропортах Волгограда и Астрахани. Об этом сообщила Росавиация.
Обе авиагавани возобновили работу в штатном режиме. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
"В 09:35 ограничения на работу аэропортов Астрахани и Волгограда сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли два воздушных судна, летевших в Волгоград", – передает РИА Новости заявление ведомства.
Около 08:00 в аэропорту Волгограда ограничили прием самолетов и их отправку после атаки БПЛА на регион. Из-за введенных в регионе ограничений несколько рейсов было задержано.
Помимо этого, ограничения на прилеты и вылеты ввели в Астрахани. Изменения в расписании также произошли после атаки дронов.
Ночью российские средства ПВО и РЭБ пресекли атаку беспилотников в Волгоградской области, но из-за падения обломков начались пожары на подстанции во Фролове и на нефтебазе в Калаче-на-Дону.
Спасатели ликвидировали пожар на подстанции, а на нефтебазе еще горят емкости с бензином. В результате ЧП пострадавших и погибших нет. Сотрудники МЧС РФ работают на месте пожара в Калаче-на-Дону по повышенному рангу.
Также утром 9 июля ВСУ атаковали беспилотниками объекты на севере Астраханской области. Как уточнил глава региона Иван Бабушкин, нападение успешно отразили, обошлось без пострадавших.
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