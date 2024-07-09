Ограничения полетов сняты в аэропортах Волгограда и Астрахани

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Ограничения полетов сняли в аэропортах Волгограда и Астрахани. Об этом сообщила Росавиация.

Обе авиагавани возобновили работу в штатном режиме. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

"В 09:35 ограничения на работу аэропортов Астрахани и Волгограда сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли два воздушных судна, летевших в Волгоград", – передает РИА Новости заявление ведомства.

Около 08:00 в аэропорту Волгограда ограничили прием самолетов и их отправку после атаки БПЛА на регион. Из-за введенных в регионе ограничений несколько рейсов было задержано.

Помимо этого, ограничения на прилеты и вылеты ввели в Астрахани. Изменения в расписании также произошли после атаки дронов.

Ночью российские средства ПВО и РЭБ пресекли атаку беспилотников в Волгоградской области, но из-за падения обломков начались пожары на подстанции во Фролове и на нефтебазе в Калаче-на-Дону.

Спасатели ликвидировали пожар на подстанции, а на нефтебазе еще горят емкости с бензином. В результате ЧП пострадавших и погибших нет. Сотрудники МЧС РФ работают на месте пожара в Калаче-на-Дону по повышенному рангу.

Также утром 9 июля ВСУ атаковали беспилотниками объекты на севере Астраханской области. Как уточнил глава региона Иван Бабушкин, нападение успешно отразили, обошлось без пострадавших.