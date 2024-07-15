БПЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском округе Липецкой области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Беспилотник упал на территорию электроподстанции в Становлянском округе Липецкой области, ее работа не была нарушена. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

"БПЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском МО. На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов. Жертв нет. Работа электроподстанции не нарушена", – написал он.

Ранее сообщалось, что пожар на электроподстанции и нефтебазе в Ростовской области начался в ночь на 9 июля из-за атаки беспилотников ВСУ. Силы ПВО и РЭБ пресекли атаку, однако в результате падения обломков возникли очаги возгорания.