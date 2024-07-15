Еще пять БПЛА самолетного типа уничтожены над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО уничтожили еще пять беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Наши защитники продолжают отражать атаки украинских террористов. Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО министерства обороны РФ", – написал он.

По словам Богомаза, обошлось без разрушений и пострадавших, оперативные службы работают на месте происшествий.

ВСУ в ночь на 15 июля несколько раз атаковали Брянскую область беспилотниками. Сперва губернатор сообщал об уничтожении 6 беспилотников над Брянской областью. Четыре беспилотника были сбиты над территорией Севского района, а еще по одному – над Погарским и Брасовским районами области.

Впоследствии Богомаз заявил, что ПВО уничтожили еще четыре беспилотника – три над Злынковским и один над Трубчевским районом области.