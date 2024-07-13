Возгорание на нефтебазе произошло в результате атаки БПЛА в Ростовской области

Фото: телеграм-канал Mash

Возгорание произошло на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

"Около 04:00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе", – написал он.

Голубев уточнил, что по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. По его словам, к тушению пожара, которому присвоили 3 ранг сложности, привлечены 49 человек и 14 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар на электроподстанции и нефтебазе в Ростовской области начался в ночь на 9 июля из-за атаки беспилотников ВСУ. Силы ПВО и РЭБ пресекли атаку, однако в результате падения обломков возникли очаги возгорания.