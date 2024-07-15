Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 22 БПЛА

Фото: Министерство обороны РФ

Силами противовоздушной обороны за прошедшую ночь были сбиты 22 украинских беспилотника самолетного типа над тремя регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что 15 беспилотников были сбиты над территорией Брянской области, шесть были уничтожены над Крымом и один был сбит над Липецкой областью.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что беспилотник упал на территорию электроподстанции в Становлянском округе области. При этом, по его словам, работа подстанции не была нарушена, также обошлось без пострадавших.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что при отражении атаки беспилотников, обломки одного из них упали в районе Фиолента на территории частного дома.