ВСУ уничтожили "Градом" три дома в селе Херсонской области

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Три жилых дома были уничтожены в результате атаки ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" в селе Костогрызово в Алешкинском округе Херсонской области. Об этом рассказал губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

После обстрела здания загорелись, а когда прибыли пожарные, над их машиной стал кружить дрон, отметил губернатор.

"Из-за высокой угрозы нового обстрела пожарным пришлось на время уехать", – добавил он.

Кроме того, из-за атаки осколочные ранения получила местная жительница 1954 года. Она была госпитализирована в Скадовск, уточнил Сальдо.

Помимо этого, в селах Масловка и Обрывки Новокаховского городского округа произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остались 380 абонентов Херсоноблэнерго.

В ночь на 20 июля средства ПВО РФ перехватили и уничтожили в общей сумме 26 беспилотников в Ростовской области. Вечером 19 июля украинские войска совершили повторный обстрел города Шебекино в Белгородской области. Трое мирных жителей получили различные ранения в результате атаки.