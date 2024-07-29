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29 июля, 06:12

Происшествия

Упавший БПЛА повредил коммунальный объект в поселке Воронежской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Беспилотник, подавленный силами РЭБ в Острогожском районе Воронежской области повредил при падении объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Острогожском районе обнаружен и подавлен БПЛА. При его падении был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод", – написал он.

Гусев уточнил, что беспилотник повредил кровлю здания, после его падения возник пожар, который был оперативно потушен местными силами. Он также сообщил, что пострадавших нет, а на место направлены оперативные службы.

В ночь на 29 июля из-за атаки беспилотников ВСУ также была повреждена электростанция на территории Глазуновского района Орловской области. Губернатор региона Андрей Клычков сообщал об отсутствии пострадавших.

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