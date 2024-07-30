Четыре ракеты ВСУ уничтожены над двумя районами Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны ночью уничтожили четыре ракеты ВСУ над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

"Ночью 4 ракеты ВСУ были уничтожены в небе над Октябрьским и Курчатовским районами", – написал он.

Смирнов призвал граждан при обнаружении обломков, не трогая их, немедленно звонить 112.

Ранее в Курской области в результате атаки украинского дрона пострадала мирная жительница. Она была доставлена в Суджанскую районную больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

До этого стало известно о возгорании трех резервуаров с топливом после атаки дронов ВСУ на нефтебазу в Курской области. К борьбе с огнем привлекли 82 спасателей и 32 единиц спецтехники.