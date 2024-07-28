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Женщина пострадала в результате атаки украинского дрона в Курской области. О происшествии рассказал врио главы региона Алексей Смирнов.

"В Судже с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на жилой дом. Ранена местная жительница. Она доставлена в Суджанскую районную больницу, где ей оказана медицинская помощь", – говорится в его телеграм-канале.

За минувшую ночь система противовоздушной обороны сбила в небе над областью два БПЛА, добавил Смирнов. По его словам, падение обломков привело к пожару в одном из домов в населенном пункте Медвенка, обошлось без пострадавших. Возгорание быстро потушили, помощь собственникам окажут, резюмировал он.

Ранее стало известно о возгорании трех резервуаров с топливом после атаки дронов ВСУ на нефтебазу в Курской области. К борьбе с огнем привлекли 82 спасателей и 32 единиц спецтехники. Смирнов уточнял, что на одном резервуаре огонь уже потушен.

До этого житель ДНР пострадал после сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника.

