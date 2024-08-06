Три украинских БПЛА сбиты в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Три украинских беспилотника были сбиты в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

"В Курской области сбито 3 украинских БПЛА самолетного типа. Благодарю наших бойцов ПВО!", – написал он.

Ранее жительница белгородского Шебекина была ранена при ударе ВСУ. Она получила баротравму, врачи оказали ей необходимую помощь.

До этого украинские войска выпустили по Луганску 12 ракет западного производства, предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что удары попали по складским помещениям, где располагаются цистерны с топливом, и по частному сектору. По его словам, 4 ракеты были сбиты.