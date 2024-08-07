Мурашко поручил наградить посмертно погибший в Курской области экипаж скорой

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко потребовал наградить экипаж скорой помощи, который погиб в результате атаки со стороны украинских военных по приграничным районам Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Фельдшер и водитель машины скорой помощи погибли, а врач пострадал после удара ВСУ по скорой, который произошел около Суджи Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов назвал медиков настоящими героями. При этом он добавил, что террористы, бьющие по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие.

Всего в результате не прекращающихся с 6 августа атак ВСУ по Курской области пострадали 28 человек, которые проживали в Суджанском и Кореневском районах. Власти также распорядились перевести экстренные службы региона на усиленный режим работы.

Сейчас жителей приграничных районов Курской области эвакуируют в безопасное место. Так, за последнюю ночь были вывезены свыше 200 человек. Кроме того, за сутки при помощи властей на личном транспорте выехали несколько тысяч человек. Для них создали пункты временного размещения на более 2,5 тысячи мест. Также из-за продолжающихся обстрелов в регионе отменили все массовые мероприятия.

Следователи в связи с продолжающимися обстрелами приграничных районов Курской области возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям: "Террористический акт", "Убийство", "Незаконное ношение оружия и боеприпасов", "Посягательство на жизнь сотрудников полиции".

