Все службы и предприятия в Курчатове Курской области работают штатно

Фото: телеграм-канал "Курская АЭС"

Все службы и предприятия, включая администрацию Курчатова, работают в нормальном режиме на фоне боевых действий, происходящих в нескольких десятках километров от границ города. Об этом заявил глава города Курчатова Игорь Корпунков в своем телеграм-канале.

Он также уточнил, что лично присутствует в городе и держит ситуацию под контролем. Кроме того, Корпунков призвал не поддаваться панике и провокациям со стороны противника, а доверять только официальным источникам информации.

"Враг использует против нас не только боевое вооружение, но и задействовал, так называемый психологический спецназ. Его цель – посеять панику среди населения, создать неуправляемую ситуацию и хаос. Сохраняйте спокойствие и веру в нашу победу!" – подытожил он.

Примерно тысяча солдат ВСУ вторглась на территорию Суджанского района Курской области 6 августа, но ВС РФ смогли остановить продвижение противника вглубь территории РФ. За все время украинские формирования потеряли 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.

По последним данным, пострадали 66 мирных жителей, в числе которых оказались 9 детей. Также погибли 4 мирных жителя.

Ситуацию на территории Курской области отнесли к ЧС федерального характера. Кроме того, в регионе установили федеральный уровень реагирования.

