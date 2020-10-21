Звезда сериала "Великолепный век" рассказал, как укладывает сына спать

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Актер теленовелл "Великолепный век" и "Основание: Осман" Бурак Озчивит рассказал, что каждый день после работы сам укладывает сына Карана спать необычным способом.

Перед сном актер вместе с сыном выходит в сад, который расположен рядом с их особняком, и показывает ему загорающиеся на небе звезды, сообщают "Дни.ру".

"Это зрелище его убаюкивает, и он сразу засыпает", – рассказал Озчивит.

Сына звезде сериала "Основание: Осман" подарила коллега по цеху Фахрие Эвджен. Артисты познакомились в 2013-м и через четыре года поженились.

Ранее Актер Крис Хемсворт, рассказывая о новом фильме "Тор: Любовь и Гром", отметил, что зрители увидят картину, отличную от остальных частей франшизы.