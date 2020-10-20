Крис Хемсворт заявил, что новый "Тор" удивит зрителей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Актер Крис Хемсворт, рассказывая о новом фильме "Тор: Любовь и Гром", отметил, что зрители увидят картину, отличную от остальных частей франшизы. Об этом сообщает Comic Book.

Хемсворт, исполняющий роль Тора, отметил, что новая часть удивит поклонников геройской истории, несмотря на то, что в картине снова сыграют Натали Портман и Тесса Томпсон. Кроме того, актер отметил, что с нетерпением ждет старта съемок.

"В последних трех фильмах мы показали три разные версии главного героя, и теперь зрители вправе рассчитывать на серьезные изменения. Нам предстоит еще поработать в этом направлении", – поделился Хемсворт.

Подробности сюжета новой части пока не раскрываются. Однако Натали Портман, которая в картине сыграет не только Джейн Фостер, но и женское воплощение Тора, рассказала, что уже готовится к съемкам и активно тренируется.

Планировалось, что снимать новый фильм о Торе начнут летом, однако из-за коронавируса начало работы над картиной перенесли на полгода, а релиз ленты запланирован только на февраль 2022 года.

Ранее стало известно, что Warner Bros. перенесла премьеру "Дюны" и "Матрицы". Картину Дени Вильнева представят не в декабре этого года, а 1 октября 2021 года, "Матрицу" Ланы Вачовски покажут раньше, чем планировалось, – 22 декабря следующего года.