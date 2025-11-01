Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Прощание с актером Романом Поповым началось в Москве. Церемония проходит в ЦКБ № 1.

В траурном зале собрались родные, друзья и коллеги артиста. По плану гражданская панихида продлится до 13:00 по московскому времени, после чего состоится отпевание. На этом этапе будут присутствовать только самые близкие люди по просьбе семьи Попова.

По словам шоумена Оганеса Григоряна, актер будет кремирован, а его прах, согласно воле артиста, развеют над Черным морем. Однако детали захоронения пока не определены, добавил он.

О смерти Попова стало известно 28 октября. Ему было 40 лет. Причиной его ухода из жизни стали осложнения после проведенной химиотерапии.

В 2018 году актеру диагностировали онкологию и провели операцию по удалению злокачественной опухоли. Однако в 2025 году произошел рецидив. В результате Попов полностью ослеп на правый глаз и частично потерял зрение на левом глазу.

СМИ писали, что артист оставил в качестве наследства две квартиры в Москве, одну – в Сочи и загородный дом – в Подмосковье. По мнению адвокатов, недвижимость унаследуют супруга и трое детей Попова.

Зрителям актер запомнился по роли следователя Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки", после которого он продолжил развивать своего героя в спин-офф сериала "Детективное агентство Мухича".

Попов также снимался в фильмах "Каникулы президента", "Девушки бывают разные", "Любовь в нерабочие недели", "Убить босса" и других.

