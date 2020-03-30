Отец экс-полковника Захарченко вышел на свободу

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

В понедельник, 30 марта, на свободу вышел отец экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор. Его отпустили в связи с истечением срока наказания. Об этом, как передает ТАСС, сообщил адвокат Денис Калинин.

"Я только что созвонился с родными Виктора Захарченко. Его отпустили на свободу в связи с тем, что срок его наказания истек", – сказал адвокат.

Калинин напомнил, что Виктора Захарченко изначально приговорили 4 годам колонии за растрату, но в ноябре прошлого года Мосгорсуд сократил срок наказания до 3 лет и девяти месяцев. По словам адвоката, к тому моменту он находился под арестом более трех лет и по новым правилам подсчета сроков уже отбыл свое наказание.

Виктора Захарченко арестовали по обвинению в растрате 4,9 миллиона рублей. Деньги он получал как зарплату от "МИА-Банка", где фиктивно работал.

По версии следствия, бывший глава "МИА-Банка" Владимир Корьевкин нанял на должность своего советника Захарченко, несмотря на отсутствие у того соответствующего образования. Он не исполнял свои должностные обязанности и отсутствовал на рабочем месте. Корьевкин незаконно выплачивал Захарченко зарплату и премии, чем причинил банку ущерб.

После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил выплачивать Захарченко зарплату за фиктивную работу. Его объявили в международный розыск и арестовали заочно.