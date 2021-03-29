Один человек пострадал при пожаре в Теплом Стане

Фото: ГУ МЧС по Москве

Пожар произошел в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом информирует официальный сайт столичного главка МЧС.

Известно, что возгорание возникло в квартире на 7-м этаже 9-этажного дома по адресу улица Профсоюзная, дом 152, корпус 3.

"В 22:18 пожар ликвидирован", – заявили в МЧС.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В квартире произошло возгорание вещей и мебели, пояснили в ведомстве.

Там отметили, что в ходе тушения из соседней квартиры удалось спасти 5 человек, в том числе ребенка. При этом пострадал один человек из горящей квартиры.

Ранее двухэтажное складское здание загорелось на Крымском Валу в Москве. Возгорание случилось в субботу, 27 марта, по адресу Крымский Вал, дом 9, строение 31.

Площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров. Позднее огонь удалось полностью потушить.