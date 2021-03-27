Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на складе на Крымском Валу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание на складе на Крымском Валу в столице удалось потушить. Об этом заявили в пресс-службе МЧС по Москве на официальном сайте.

"Принятыми мерами в 17:54 пожар был локализован, а в 17:59 – ликвидирован", – уточнили в ведомстве.

Данных о пострадавших в МЧС не поступало. Пожар произошел по адресу: улица Крымский Вал, дом 9, строение 31. Горело складское помещение на площади около 200 квадратных метров.

Обстоятельства пожара сейчас неизвестны, на месте работают спасатели.

Ранее стало известно, что очаг пожара был на втором этаже складского здания.