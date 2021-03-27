Пожар в двухэтажном складском здании в центре столицы локализовали

Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"

Пожар в двухэтажном складском здании в районе Якиманка удалось локализовать на площади около 200 квадратных метров. Об этом заявили представители МЧС по городу на официальном сайте.

"Принятыми мерами в 17:54 пожар был локализован", – говорится в сообщении экстренного ведомства.

По информации МЧС, возгорание случилось в субботу по адресу: Крымский Вал, дом 9, строение 31. Очаг пожара был на втором этаже складского здания.

Данных о пострадавших при пожаре в центре города спасателям не поступало.