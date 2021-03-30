Площадь пожара в шиномонтаже в Москве увеличилась до 500 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Площадь пожара в шиномонтаже в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы возросла до 500 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"На место пожара направлено свыше 20 единиц техники и 70 человек личного состава", – заявили в МЧС.

По данным источника в экстренных службах, огонь охватил уже 25 грузовых машин.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в шиномонтаже составляет 200 квадратных метров. Возгорание случилось в здании на улице Стартовой. Внутри горели 20 грузовых автомобилей.