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Происшествия

00:11

Ангары с макулатурой загорелись в Нижнем Новгороде на площади 3,5 тыс "квадратов"

происшествия пожар регионы

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар охватил ангары с макулатурой в Нижнем Новгороде. Об этом информирует официальный сайт областного главка МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло в Автозаводском районе города.

"Происходит горение на площади 3 500 квадратных метров", – сообщается на сайте МЧС.

По последним данным, в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас пожар тушат 34 человека и 10 единиц техники. Ликвидация возгорания продолжается.

Ранее несколько автомобилей загорелись в Борисовском проезде на юге столицы. Общая площадь возгорания составила 8 квадратных метров.

На парковке в Борисовском проезде загорелись автомобили

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