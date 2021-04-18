Пожар в ангаре на западе Москвы ликвидирован

Фото: ГУ МЧС России по Московской области
Пожар в ангаре на западе Москвы полностью потушили. Об этом информирует сайт столичного главка МЧС.
"В 00:52 пожар полностью ликвидирован", – заявили в ведомстве.
Там уточнили, что площадь возгорания составила 75 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.
Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в субботу, 17 апреля, в 23:14. Внутри ангара загорелось хранящееся имущество.
Сообщалось, что на месте происшествия был организован штаб пожаротушения.