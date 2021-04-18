Металлический ангар загорелся на западе Москвы

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Огонь охватил металлический ангар на западе Москвы. Об этом информирует сайт городского главка МЧС.
По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в субботу, 17 апреля, в 23:14. Огонь охватил здание по адресу 2-й Сетуньский проезд, дом 3.
"Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено возгорание в двухуровневом металлическом ангаре, отдельно-стоящем", – рассказали в МЧС.
Внутри ангара горит хранящееся имущество. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.
На месте происшествия организован штаб пожаротушения. В результате случившегося никто не пострадал.
Ранее пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы. В результате случившегося пострадали 3 человека.
Накануне пожар случился в доме номер 8 по улице Академика Легостаева. Позднее возгорание удалось локализовать на пощади 1 тысяча квадратных метров.
На улице Академика Легостаева вспыхнул склад с утеплителем
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