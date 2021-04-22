Жильцов дома на юге Москвы эвакуируют из-за пожара на балконе в одной из квартир

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На балконе в многоэтажном жилом доме на юге Москвы начался пожар. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В районе 10-го этажа происходит горение. Пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению", – говорится в сообщении.

Источник агентства рассказал, что людей с более высоких этажей эвакуируют. К настоящему моменту огонь перекинулся на 11-й этаж, пожару присвоен первый номер сложности.

Ранее сообщалось о пожаре в жилом доме на Пятницкой улице. Возгорание произошло на чердаке.