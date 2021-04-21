Пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован

Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме 1931 года постройки в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

"Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В 22:10 пожар был ликвидирован", – уточнили в МЧС.

Кроме того, там отметили, что возгорание происходило на чердаке здания. Также в одной из квартир обрушился потолок.

Ранее сообщалось, что открытое горение произошло на крыше жилого дома 53/18, строения 4, по Пятницкой улице. Движение в районе горящего здания затруднено, на место происшествия вызваны сотрудники ГИБДД.