Жилой дом горит на Пятницкой улице в центре Москвы

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В центре Москвы загорелся пятиэтажный жилой дом, который был построен в 1931 году. Об этом сообщает ТАСС

"Открытое горение происходит на крыше жилого дома 53/18, строения 4, по Пятницкой улице", – уточнили в экстренных службах, добавив, что огонь интенсивно распространяется по площади здания.

В МЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 21:15, площадь возгорания устанавливается. Проводится эвакуация, о пострадавших пока информации нет, добавили в ведомстве.

Движение в районе горящего здания затруднено, на место происшествия вызваны сотрудники ГИБДД.

"В связи с возгоранием жилого здания по адресу Пятницкая улица, дом 53/18 для движения перекрыт 1-й Новокузнецкий переулок. Выбирайте пути объезда", – сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Ранее сообщалось, что в одном из автосервисов в центре Москвы произошел пожар. В ведомстве рассказали, что сведения о возгорании на улице Ермакова Роща, доме 7б, строении 4, поступили в 17:22. Площадь пожара составляла 300 квадратных метров.

В связи с возгоранием столичная прокуратура организовала проверку.