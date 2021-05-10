Не менее шестнадцати человек погибли при подрыве автобуса в Афганистане – СМИ

Фото: Zuma\TASS/Michael Debets

По меньшей мере шестнадцать человек стали жертвами подрыва автобуса в Афганистане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местный источник.

По имеющейся информации, автобус подорвался на придорожной мине в провинции Забуль на юге страны. Уточняется, что взрыв прогремел в округе Шахр-э-Сафа.

По данным другого источника, жертвами подрыва стали 25 человек. Официального заявления об инциденте на данный момент нет.

Ранее в Кабуле у здания школы случился взрыв заминированного автомобиля, после чего произошли две ракетные атаки. В результате случившегося погибли 63 человека.

В конце апреля мощный взрыв произошел перед зданием больницы на востоке Афганистана. Жертвами инцидента стали порядка 30 человек.