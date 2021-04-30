На востоке Афганистана прогремел мощный взрыв

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Мощный взрыв произошел перед зданием больницы на востоке Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно уточненной информации, место происшествия находится в административном центре афганской провинции Логар, городе Пули-Алам.

По данным агентства Pajhwok, которое ссылается на местные власти, около 30 человек погибли и не менее 60 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля.

Обстоятельства трагедии уточняются.

В конце марта прошлого года взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе компании Pertamina в Индонезии. В результате на объекте начался пожар.