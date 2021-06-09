В Китае на химическом заводе прогремел мощный взрыв

В Китае прогремел взрыв на химическом заводе по производству полукремния. Этот материал используется при изготовлении проводниковых приборов. Инцидент произошел в городе Шихэцзы на северо-западе страны. По предварительным данным, вспыхнул реактор. Причина взрыва пока устанавливается. Завод имеет большое значение для всей проводниковой промышленности, поэтому происшествие может иметь серьезные последствия.

Эммануэлю Макрону дали пощечину. На встрече с жителями президента ударил человек из толпы. Первыми на выходку отреагировали охранники, которые скрутили драчуна. Сам Макрон завил позднее, что вообще не стоит на подобное обращать внимание. Но тут неожиданно за главу республики вступилась оппозиция. Так, например, глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что решительно осуждает физическую агрессию в отношении французского президента. А премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал этот случай оскорблением демократии. Нападавшему грозит штраф в 750 евро.

В Индии проверяют ролик об "учениях" с отключением кислорода в ковид-больнице. Ранее в интернете появилось видео, на котором владелец одной из частных клиник сам рассказывает об эксперименте. По его словам, в конце апреля в больнице почти закончились запасы кислорода. Врачи просили родственников забрать пациентов домой, но те отказались. Тогда врач решил отключить больным кислород на 5 минут. По данным СМИ, в результате скончались 22 человека. Расследованием занимаются власти города.

В Гуанчжоу километровая очередь за ПЦР-тестом. В городе объявили частичный локдаун после очередной вспышки ковида. Закрыли десятки станций метро, а власти обязали население предоставить отрицательный результат на ковид в течение 48 часов.

Российские авиакомпании ожидают, что в июле возобновится авиасообщение с Египтом. Первым делом в страну пирамид запустят прямые регулярные рейсы, а затем уже и чартерные. По данным информагентств, все необходимые документы между Москвой и Каиром уже подписаны. Безопасность рейсов будут контролировать специалисты одного из столичных аэропортов.