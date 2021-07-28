Число пострадавших из-за хлопка газа в Барнауле увеличилось до двух

06:10
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Число пострадавших из-за хлопка газа в многоэтажном жилом доме в Барнауле увеличилось до двух человек. Об этом сообщили местные власти, передает ТАСС.
Ранее сообщалось об одном пострадавшем, получившем травмы.
Уточняется, что взрыв прогремел в доме 37 на улице Молодежной около 09:00 (05:00 по московскому времени).
"Взрыв случился в 3-м подъезде дома № 37, квартира № 78", – заявили в мэрии города.
Там также отметили, что среди пострадавших пожилая женщина и девочка. Они госпитализированы, их точный возраст не сообщается.
О произошедшем стало известно утром в среду, 28 июля. В результате случившегося взрыва оказались разрушены две стены дома – межкомнатная и наружная.
В МЧС также уточняли, что пожара после хлопка газа не возникло.
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