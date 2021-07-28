Число пострадавших из-за хлопка газа в Барнауле увеличилось до двух

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число пострадавших из-за хлопка газа в многоэтажном жилом доме в Барнауле увеличилось до двух человек. Об этом сообщили местные власти, передает ТАСС.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем, получившем травмы.

Уточняется, что взрыв прогремел в доме 37 на улице Молодежной около 09:00 (05:00 по московскому времени).

"Взрыв случился в 3-м подъезде дома № 37, квартира № 78", – заявили в мэрии города.

Там также отметили, что среди пострадавших пожилая женщина и девочка. Они госпитализированы, их точный возраст не сообщается.

О произошедшем стало известно утром в среду, 28 июля. В результате случившегося взрыва оказались разрушены две стены дома – межкомнатная и наружная.

В МЧС также уточняли, что пожара после хлопка газа не возникло.