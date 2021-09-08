Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске возросло до шести

Число пострадавших в результате взрыва газа в подмосковном Ногинске увеличилось до шести. Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Московской области, еще одного человека удалось вытащить из-под завалов.

"Всех шестерых спасатели достали из-под завалов. Их госпитализировали. В числе пострадавших двое детей", – сказал собеседник агентства.

При этом глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова сообщила, что число пострадавших возросло до семи. Под завалами, по ее информации, находятся три человека.

В пресс-службе правительства Подмосковья рассказали РИА Новости, что количество пострадавших достигло 8. По предварительным данным, среди них двое детей.

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Взрыв газа произошел в Ногинске утром в среду, 8 сентября. Все случилось на улице 28 июня городского округа Богородский. В результате взрыва произошло обрушение нескольких этажей.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.

Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр.