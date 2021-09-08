Восемь квартир пострадали при взрыве газа в Ногинске

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Восемь квартир пострадали в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, сообщает ТАСС.

По словам начальника подмосковного управления МЧС Ивана Гусева, эвакуация жильцов завершена.

Взрыв газа произошел в Ногинске утром 8 сентября. Это случилось на улице 28 июня городского округа Богородский. В результате ЧП произошло обрушение нескольких этажей.

Пострадали шесть человек. Под завалами могут находиться еще люди.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.

Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в Ногинске. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр.

На место взрыва по поручению губернатора Московской области выехали вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин. Главе городского округа Игорю Сухину поручено оказать жильцам дома, в котором произошел взрыв, всю необходимую помощь.

