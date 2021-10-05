Эксперт рассказал, как определить мошеннические интернет-магазины

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Чтобы во время интернет-покупок не попасться на мошенников, которые становятся все активнее, важно обращать внимание на цены товаров, а также доменные имена сайтов. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Злоумышленники часто подделывают сайты интернет-магазинов. В этом случае важно обращать внимание на доменное имя: его могут писать с ошибками или менять в нем окончание, указывающее на доменную зону. Также следует проверять протокол шифрования – у настоящего сайта он должен быть обязательно HTTPS.

По словам Кузьменко, нельзя терять бдительность в погоне за выгодой. Стоит сравнить цены на нескольких ресурсах: если на одном из них скидка на товар слишком большая, то нужно задуматься, не обман ли это с целью заполучить персональные данные. Эксперт напомнил известную поговорку про бесплатный сыр в мышеловке.

Ранее специалисты Роскачества обнаружили в социальной сети "ВКонтакте" мошеннические сообщества. Они предлагают открыть так называемую "коробку с сюрпризом", для этого необходимо перевести от 200 до 1 200 рублей, после чего из нее якобы должны выпадать различные подарки. Тем не менее анализ показал, что никто из игравших ничего не получил – юристы считают, что данная схема аналогична запрещенным в РФ онлайн-казино.

