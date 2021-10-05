Эксперт рассказал, как определить мошеннические интернет-магазины

Фото: depositphotos/dedivan1923
Чтобы во время интернет-покупок не попасться на мошенников, которые становятся все активнее, важно обращать внимание на цены товаров, а также доменные имена сайтов. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Злоумышленники часто подделывают сайты интернет-магазинов. В этом случае важно обращать внимание на доменное имя: его могут писать с ошибками или менять в нем окончание, указывающее на доменную зону. Также следует проверять протокол шифрования – у настоящего сайта он должен быть обязательно HTTPS.
По словам Кузьменко, нельзя терять бдительность в погоне за выгодой. Стоит сравнить цены на нескольких ресурсах: если на одном из них скидка на товар слишком большая, то нужно задуматься, не обман ли это с целью заполучить персональные данные. Эксперт напомнил известную поговорку про бесплатный сыр в мышеловке.
Ранее специалисты Роскачества обнаружили в социальной сети "ВКонтакте" мошеннические сообщества. Они предлагают открыть так называемую "коробку с сюрпризом", для этого необходимо перевести от 200 до 1 200 рублей, после чего из нее якобы должны выпадать различные подарки. Тем не менее анализ показал, что никто из игравших ничего не получил – юристы считают, что данная схема аналогична запрещенным в РФ онлайн-казино.
Психолог объяснил, почему люди ведутся на уловки мошенников
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: