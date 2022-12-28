Хакеры RaHDit опубликовали данные украинских солдат и офицеров "кибервойск"

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Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") разместила в интернете данные свыше 70 сотрудников украинских "кибервойск". Они опубликованы в телеграм-канале "Немезида".

"Знакомьтесь: элита украинских кибервойск – штатные кадровые хакеры, участники регулярных межведомственных соревнований CTF ("Захват флага") среди силовых структур 404", – говорится в сообщении.

Отмечается, что опубликованные данные принадлежат профессиональным взломщикам из украинского Минобороны, Нацгвардии, учебных заведений, готовящих защитников информации, а также СБУ.

Хакеры представили данные курсантов и преподавателей военных вузов Украины, а также офицеров IT-отделов.

Накануне участники RaHDit опубликовали данные более тысячи украинских хакеров, интернет-активистов и специалистов по соцсетям, которые ведут свою деятельность в российском сегменте интернета. Хакеры отметили, что подготовили серию списков с данными "киберфашистов и их кукловодов". По данным "Немезиды", контролируют интернет-активистов силовики и военные.

До этого хакеры RaHDit выложили в открытый доступ данные более чем 1,5 тысячи сотрудников службы внешней разведки Украины. В списке представлены данные представителей разведки, работающей под прикрытием посольств в более чем 20 странах.

В базу внесены государства, активно поддерживающие Киев в противостоянии с Москвой.



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